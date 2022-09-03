أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 3 سبتمبر 2022.. صعود مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال تعاملات صباح السبت 3 سبتمبر 2022، وينتظر “النفِيْس” اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بعد 3 أسابيع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 207.12 ريال (55.10 دولار)، مقابل 205.86 ريال (54.79 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 155.34 ريال (41.32 دولار) مقابل 154.40 ريال (41.09 دولار) فِيْ ختام تعاملات الجمعة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 120.82 ريال (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.56 ريال (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 181.23 ريال (48.21 دولار) مقارنة بـ 180.14 ريال (47.94 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6441 ريالاً (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1450 ريالاً (385.68 دولاراً).

أسعار الذهب اليوم

لم يتبق سوى 3 أسابيع على قرار بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن نسبة الفائدة. ولكن ستكون هذه أطول ثلاثة أسابيع للمضاربين على ارتفاع الذهب ولم يشهد الثيران اللون الأحمر إلا فِيْ الفترة الأخيرة.

استقرت العقود الآجلة المعيارية لبورصة نيويورك على ارتفاع بنسبة 0.8٪ لتصل إلَّى 13.30 دولار، لتصل إلَّى سعر 1722.60 دولار للأوقية. قبل ذلك، انخفض الذهب لخمس جلسات متتالية، بعد أن سجل آخر إغلاق إيجابي فِيْ 25 أغسطس، بسعر 1771.40 دولارًا للأوقية.

بالنسبة لهذا الأسبوع، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6٪، وانخفضت بنسبة 0.7٪ و 2.9٪ خلال الأسبوعين السابقين للأسبوع الحالي. تراجعت العقود الآجلة للذهب لمدة 6 أشهر متتالية منذ الإغلاق الشهري الإيجابي فِيْ يناير الماضي عَنّْد 1954 دولارًا للأونصة، حيث خسرت 12٪ منذ وصولها إلَّى هذا السعر.

وارتفعت عقود الذهب الفورية لتسجل زيادة قدرها 12.14 دولارًا لتصل إلَّى 1709.78 دولارًا للأوقية.

تعافى سعر الذهب بعد بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر أغسطس، مع إضافة الاقتصاد للوظائف أكثر مما كان متوقعًا.

على الرغم من ذلك، تشير العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم فِيْ 21 سبتمبر.

يبدو بنك الاحتياطي الفِيْدرالي حاسمًا فِيْ محاربة التضخم الذي بلغ ذروته عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو وانخفض إلَّى حد ما فِيْ يوليو عَنّْد 8.5٪.

يستهدف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي معدل تضخم يبلغ 2٪، وقد تعهد بتخفِيْض المعدل إلَّى المستوى المستهدف. لكن الفائدة المرتفعة هِيْ عدو الذهب الذي يشتريه المستثمرون كتحوط ضد التضخم.

يقول كريج إيرلام من Onda “الذهب يتنفس الصعداء”، بعد أن ساعد تقرير أرباحه لشهر أغسطس على الإغلاق فوق 1700 دولار للأوقية.

لكنه قال إنه يخشى الاحتياطي الفِيْدرالي “كانت هناك جهُود قوية لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ الأسابيع الأخيرة، ولن يتمكن الاحتياطي الفِيْدرالي من تغيير مساره بناءً على التقرير الحالي”.