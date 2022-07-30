أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 30 يوليو 2022.. صعود جديد

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم السبت 30 يوليو 2022، بالتزامن مع تسجيل النفِيْس أفضل أداء أسبوعي فِيْ 5 أشهر.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم إلَّى 213.47 ريال (56.83 دولار) مقابل 212.77 ريال (56.65 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 186.79 ريال (49.73 دولار) مقابل 186.18 ريال (49.57 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 160.11 ريال (42.63 السعودية)، مقابل 159.58 ريال (42.49 السعودية) أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 124.53 ريال (33.15 ريال سعودي) مقابل 124.12 ريال (33.05 ريال سعودي) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

قفز سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6639 ريالاً (1768 دولاراً)، مقابل 6617 ريالاً (1762 دولاراً) أمس.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) إلَّى 1494 ريالاً (397.84 دولاراً)، مقابل 1489 ريالاً (396.56 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع عائدات الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي دفعت بالمعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 5 أشهر.

خلال تداولات الجمعة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات لتصل إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، وهُو أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.

منذ بداية الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن الثمين بنسبة 2.1٪، فِيْ أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مارس، لكنه لا يزال منخفضًا على أساس شهري بنسبة 2.95٪.