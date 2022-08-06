أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 6 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم السبت 6 أغسطس 2022، بعد أن قلص سهم النفِيْس مكاسبه الأسبوعية عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 214.76 ريال (57.15 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 187.92 ريال (50.01 دولار)، مقابل 189.34 ريال (50.39 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 161.07 ريال (42.86 دولار) مقابل 162.29 ريال (43.19 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 125.27 ريالاً (33.34 دولاراً) مقابل 126.231 ريالاً (33.59 دولاراً) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6679 ريالاً (1777 دولاراً)، مقابل 6730 ريالاً (1791 دولاراً) أمس.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 1503 ريال (400.07 دولار) مقابل 1515 ريال (403.11 دولار) خلال اليوم السابق.

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكن المعدن الثمين خلال تداولات الأسبوع المنتهِيْ أمس الجمعة، من تسجيل أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ هذا الأسبوع.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها، لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1791.2 دولارًا للأوقية

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.