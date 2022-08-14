أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 14 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 14 أغسطس 2022، مع استمرار شركة النفِيْس فِيْ مكاسبها الأسبوعية على مستوى العالم.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 33.053 ألف جنيه (58.04 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 28922 ألف جنيه (50.78 دولار).

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان، مسجلاً نحو 24.790.000 جنيه (43.53 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19281 ألف جنيه (33.86 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 1.027 مليون جنيه (1805 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 231.378 ألف جنيه (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد إغلاق جلسة التداول يوم الجمعة، مما دعم تسجيلها للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، حيث يركز المستثمرون على بيانات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية.

وكشفت البيانات أن أسعار الواردات الأمريكية تراجعت لأول مرة منذ سبعة أشهر، بنسبة 1.4٪ خلال شهر يوليو، مدفوعة بتراجع تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

بينما أظهرت جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لسنة واحدة أقل قليلاً، ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات، وارتفعت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع خلال أغسطس.

أظهرت البيانات من الولايات المتحدة تباطؤًا فِيْ التضخم السنوي، مما قلل من التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي، ودفع عوائد سندات الخزانة للانخفاض.

وعَنّْد التسوية، ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪، أو 8.30 دولارًا، لتصل إلَّى 1815.50 دولارًا للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3٪ فِيْ أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.