أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 17 يوليو 2022.. تعاملات مستقرة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 17 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالمياً.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 25.094 ألف جنيه (54.97 دولار).

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 21958 ألف جنيه (48.10 دولار).

كَمْا لم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان، ليسجل 18.821 ألف جنيه (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.639 ألف جنيه (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 780.439 ألف جنيه (1.710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 175.666 ألف جنيه (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية فِيْ قرابة 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت البيانات أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، على عكس التوقعات التي كانت قد تراجعت. إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.