أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 21 أغسطس 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 21 أغسطس 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” عالمياً أول خسارة أسبوعية له فِيْ شهر.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 32.020 ألف جنيه (56.23 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 28.019 ألف جنيه (49.20 دولار).

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان، مسجلاً نحو 24.016 ألف جنيه (42.17 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18679 ألف جنيه (32.80 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 995.834 ألف جنيه (1،749).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 224.148 ألف جنيه (393.59 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب لليوم الخامس على التوالي عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة، وهِيْ أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل يوليو، بينما تنتظر آفاق السياسة النقدية.

تعرض الذهب لضغوط سلبية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الدولار الأمريكي مدعوماً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن أسعار الفائدة ودعمهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سانت لويس جيمس بولارد يوم الخميس الماضي إنه يميل حاليًا نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سبتمبر.

عَنّْد التسوية، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪ أو 8.30 دولار إلَّى 1.762.90 دولار للأوقية.

شهد المعدن الثمين أول خسارة أسبوعية له بعد 4 أسابيع متتالية من الصعود، لينخفض ​​بنسبة 2.9٪ أو ما يعادل 52.6 دولار.