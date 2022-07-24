أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 24 يوليو 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات مساء الأحد 24 يوليو 2022، وسط مكاسب أسبوعية عالمية بنسبة 1.4٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 25369 ألف جنيه (55.57 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، ليبقى عَنّْد المستوى 22.198 ألف جنيه (48.63 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان نحو 19027 ألف جنيه (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.799 ألف جنيه (32.42 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

وسجل سعر أوقية اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 788.975 ألف جنيه (1.728 دولار).

وسعر جنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) بنحو 177.587 ألف جنيه (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (إغلاق جلسات الأسبوع) بعد البيانات الاقتصادية، لتحقق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من التراجع.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، إضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عَنّْد 2.81٪.

وكشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات فِيْ الولايات المتحدة سجل انكَمْاشًا هذا الشهر لأول مرة منذ يونيو 2022، مع انخفاض حاد فِيْ أداء نشاط الخدمات.

يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.

وارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس 0.8٪، أو ما يعادل 14 دولارًا، لتصل إلَّى 1727.40 دولارًا للأوقية عَنّْد تسوية جلسة الجمعة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 1.4٪ خلال إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.