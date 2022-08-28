أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 28 أغسطس 2022.. استقرار نسبي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 28 أغسطس 2022، رغم تراجع “الثمين” عالميا وتسجيله خسارة أسبوعية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 32.368 ألف جنيه (55.95 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 28323 ألف جنيه (48.96 دولار).

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان، مسجلاً نحو 24.277 ألف جنيه (41.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 18882 ألف جنيه (32.64 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 1.007 مليون جنيه (1740 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 226.584 ألف جنيه (391.67 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة التداول فِيْ أول يوم الجمعة الجمعة. ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

على صعيد البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة وفقًا للتضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلَّى زيادة بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو عَنّْد 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية عَنّْد 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.