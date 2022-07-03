أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 3 يوليو 2022.. تراجع الطلب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية، الأحد 3 يوليو 2022، وسط ركود حاد فِيْ السوق.

وتحظى أسواق الذهب العالمية بعطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 26627 ألف جنيه (58.33 دولار).

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ التعاملات المسائية فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 23.299 ألف جنيه (51.04 دولار).

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان عَنّْد 19.971 ألف جنيه (43.75 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.532 ألف جنيه (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان

وسجل سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 828.098 ألف جنيه (1814 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 186.393 ألف جنيه (408.31 دولار).

وفر الذهب صادرات السودان للتجارة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغت قيمة حصيلة صادراته أكثر من نصف قيمة جميع السلع السودانية الأخرى، بما فِيْ ذلك أبرز السلع الزراعية الاستراتيجية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة صادرات الذهب بأكثر من 720 مليون دولار، إلَّى نحو 11 كيلو و 986 جرامًا.