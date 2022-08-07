أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأحد 7 أغسطس 2022.. تراجع الطلب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات مساء الأحد 7 أغسطس 2022 وسط تراجع كبير فِيْ الطلب.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، 32.576 ألف جنيه (57.15 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، ليبقى عَنّْد المستوى 28.505 ألف جنيه (50.01 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان نحو 24.433.000 جنيه (42.86 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 19003 ألف جنيه (33.34 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان

سجل سعر أوقية اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 1.013 مليون جنيه (1،777 دولار).

وسعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 228.039 ألف جنيه (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تمكن المعدن الثمين خلال تعاملات الأسبوع الذي انتهى يوم الجمعة من الوصول إلَّى أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب يوم الجمعة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ الأسبوع الماضي.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1.791.2 دولار للأوقية.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.