أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأربعاء 13 يوليو 2022.. السوق مضطربة

تراجعت أسعار الذهب فِيْ السودان، اليوم الأربعاء، 13 يوليو / تموز 2022، وسط اضطرابات السوق، مع تفاوت أسعار المعدن “الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 13 يوليو / تموز 2022، إلَّى 25.528 ألف جنيه (55.92 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية من الأربعاء إلَّى مستوى 19.147 ألف جنيه (41.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 14892 ألف جنيه (32.62 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 12764 ألف جنيه (27.96 دولار). دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 22338 ألف جنيه (48.93 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 793.932 ألف جنيه (1739 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 178.703 ألف جنيه (391.47 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من تسعة أشهر يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1725.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.30 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.00 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، “التجار يجلسون على حافة مقاعدهم فِيْ انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ومن المرجح أن يتخذ المستثمرون فِيْ العملات والذهب تحركات عَنّْد الحاجة فقط.

من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر إصداره من قبل وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي عَنّْد 1.1٪ و 8.8٪ على التوالي.

قد توحد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من الشهر فِيْ محاولة لكبح جماح التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي المستثمرين بعيدًا عَنّْ المعدن الأصفر غير المربح.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، مما أبقى الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.4٪ إلَّى 18.97 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلَّى 843.58 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2031.18 دولارًا.