أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الأربعاء 29 يونيو 2022.. عيار 21 يقود الخسائر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان مساء الأربعاء 29 يونيو 2022، رغم عودة “النفِيْس” إلَّى مسار الصعود العالمي.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان إلَّى مستوى 26683 ألف جنيه (58.45 دولار)، مقابل 26743 ألف جنيه (58.58 دولار) بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى 20،012 ألف جنيه (43.84 دولار) مقابل 20،057 ألف جنيه (43.94 دولار) فِيْ ختام تداولات الثلاثاء، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.565 ألف جنيه (34.10 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 13341 ألف جنيه (29.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان إلَّى مستوى 23.348 ألف جنيه (51.15 دولار)، مقابل 23400 ألف جنيه (51.26 دولار) بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 829.829 ألف جنيه (1818 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 186.783 ألف جنيه (409.16 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انتعشت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدفوعة بانخفاض طفِيْف فِيْ العوائد، مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة فِيْ التأثير على جاذبيتها كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلَّى 1826.98 دولار للأوقية بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتديا من أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 1811.70 دولار الذي لامسه فِيْ وقت سابق من الجلسة. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1826.60 دولار.

تراجعت أسواق الأسْهُمْ العالمية وانخفضت عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من أن يدفع صناع السياسة النقدية اقتصاداتهم إلَّى الركود فِيْ جهُودهم لكبح التضخم.

قال محللون إن الذهب قد تتبع معَنّْويات ضعيفة فِيْ أسواق السلع الأوسع بالإضافة إلَّى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلَّى 20.99 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 2.8٪ إلَّى 935.27 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 5.3٪ إلَّى 1972.76 دولارًا.