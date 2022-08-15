أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الإثنين 15 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 32634 ألف جنيه (57.30 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 28555 ألف جنيه (50.14 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24476 ألف جنيه (42.98 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19036 ألف جنيه (33.43 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 1.014 مليون جنيه (1782 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 228.442 ألف جنيه (401.13 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار، والمخاوف بشأن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة، فضلاً عَنّْ بوادر تكافح الصين للتعافِيْ.

وفقًا لما أوردته بلومبرج، قال رئيس بنك ريتشموند الفِيْدرالي توماس باركين يوم الجمعة أن البنك المركزي بحاجة إلَّى الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة حتى يتضح أن التضخم قد عاد إلَّى هدفه البالغ 2٪.

يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلَّى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ يوليو، المقرر إصداره يوم الأربعاء، حيث قد يوفر أدلة على الظروف التي قد تدفع البنك للتضييق مرة أخرى فِيْ سبتمبر.

انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 0.73٪، أو 13.3 دولارًا أمريكيًا، لتصل إلَّى 1802.2 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر الذهب الفوري للتسليم بنسبة 0.83٪، أو حوالي 15 دولارًا، إلَّى 1787.4 دولارًا للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.98٪ إلَّى 20.64 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري لتسليم البلاتين بنسبة 1.51٪، أو نحو 14.59 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.26٪ إلَّى 2200.97 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.31٪ إلَّى 105.955 نقطة.