أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الإثنين 18 يوليو 2022.. صعود عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 18 يوليو 2022، وسط صعود مؤشر “النفِيْس” عالميا من أدنى مستوى له فِيْ 12 شهرا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 25217 ألف جنيه (55.24 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 22.065 ألف جنيه (48.34 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 18.913 ألف جنيه (41.43 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.710 ألف جنيه (32.22 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 784.243 ألف جنيه (1.718 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان 176.522 ألف جنيه (386.70 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال جلسة تداول اليوم، بعد انخفاضها إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ قرابة 12 شهرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.41٪ أو ما يعادل 6.87 دولار لتصل إلَّى 1714.8 دولار للأونصة.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.54٪، أو 9.15 دولارًا، إلَّى 1712.9 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات السوق.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.16٪ إلَّى 18.8 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.79٪ إلَّى 846.45 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.99٪ إلَّى 1866.28 دولارًا.