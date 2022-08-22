أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الإثنين 22 أغسطس 2022.. تراجع الطلب

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تداولات الاثنين 22 أغسطس 2022، مع انخفاض “الثمين” العالمي إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 3 أسابيع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 31.771 ألف جنيه (55.79 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 27800 ألف جنيه (48.82 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 23829 ألف جنيه (41.84 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.533.000 جنيه (32.54 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 988.077 ألف جنيه (1735 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 222.402 ألف درهم (390.52 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن سجلت أول خسارة أسبوعية لها فِيْ خمسة أسابيع، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل وتيرة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

وفقًا لما أوردته “بلومبيرج”، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة إن البنك المركزي مصمم على إعادة التضخم إلَّى هدفه البالغ 2٪، حتى لو كان ذلك يعَنّْي المخاطرة بحدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة.

يحول المستثمرون حول العالم انتباههم إلَّى التصريحات التي سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الجمعة المقبل فِيْ المؤتمر السنوي فِيْ جاكسون هُول.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.44٪ أو 7.80 دولارًا أمريكيًا لتصل إلَّى 1755.10 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري 0.26٪ و 4.47 دولار عَنّْد 1742.59 دولار للأوقية، ليتداول عَنّْد أدنى مستوى له منذ 28 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.84٪ أو 16 سنتًا عَنّْد 19.02 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين للتسليم الفوري 0.67٪ إلَّى 893.15 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.53٪ إلَّى 2135.73 دولارًا للأوقية.