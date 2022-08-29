أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الإثنين 29 أغسطس 2022.. طلب منخفض

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية، الاثنين 29 أغسطس 2022، مع انخفاض أسعار الذهب العالمية “الثمين” إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 32165 ألف جنيه (55.60 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 28145 ألف جنيه (48.65 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24124 ألف جنيه (41.70 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.763 ألف جنيه (32.43 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو مليون جنيه (1729 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 225163 ألف جنيه (389.22 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول يوم الاثنين، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ كلمته فِيْ مؤتمر “جاكسون هُول” يوم الجمعة الماضي أن البنك سيواصل مكافحة التضخم مع رفع أسعار الفائدة.

وبحسب “بلومبيرج”، أعربت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن عَنّْ قلقها يوم الأحد من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلَّى الركود، مضيفة أنها لا تعتقد أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يسبب ضغوطا على الأسعار فِيْ الوقت الحالي.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.91٪ أو -16 دولارًا أمريكيًا لتصل إلَّى 1733.8 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.85٪ أو (-14.76 دولار) إلَّى 1723.38 دولار للأوقية، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى 1721.29 دولار وهُو أدنى مستوى منذ السابع والعشرين من تموز (يوليو).

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر 1.89٪ إلَّى 18.47 دولارًا، وانخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 1.23٪ إلَّى 856.29 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري للبلاديوم 0.57٪ إلَّى 2120.83 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.49٪ إلَّى 109.341 نقطة.