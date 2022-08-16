أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 16 أغسطس / آب 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا بأكبر وتيرة يومية فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 32527 ألف جنيه (57.12 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 28462 ألف جنيه (49.98 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24396 ألف جنيه (42.84 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18974 ألف جنيه (33.32 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 1.011 مليون جنيه (1776 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 227.696 ألف جنيه (399.82 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تستمر أسعار الذهب فِيْ التراجع خلال جلسة التداول اليوم، بعد انخفاضها أمس بأكبر وتيرة يومية فِيْ قرابة الشهر، وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي عقب البيانات الصينية الضعيفة.

ينتظر المستثمرون غدًا صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ يوليو، والذي قد يوفر أدلة على وتيرة رفع أسعار الفائدة فِيْ سبتمبر.

قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني فِيْ مقابلة مع “بلومبرج” أمس إن هناك خيارين للاقتصاد الأمريكي، إما ركود عميق أو تضخم مستدام.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.44٪ أو 8 دولارات لتصل إلَّى 1790.1 دولار للأوقية.

كَمْا انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27٪ أو 4.73 دولارًا إلَّى 1774.98 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض أمس بنسبة 1.3٪، فِيْ أكبر انخفاض عَنّْد التسوية منذ الرابع عشر من يوليو.

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 0.92٪ إلَّى 20.25 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.94٪ إلَّى 927.74 دولارًا للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 0.95٪، أو 20.41 دولارًا، إلَّى 2130.32 دولارًا للأوقية.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 106.646 نقطة.