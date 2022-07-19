أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 19 يوليو 2022.. ارتفاع طفِيْف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بشكل هامشي ؛ رغم تراجع «النفِيْس» فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 25109 ألف جنيه (55 دولارا).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 21971 ألف جنيه (48.13 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 18.832 ألف جنيه (41.25 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 14.647 ألف جنيه (32.09 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 780.885 ألف جنيه (1711 دولار).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 175.766 ألف جنيه (385.03 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة التداول اليوم، لكنها ظلت فوق 1705 دولارات، حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأسبوع المقبل.

كشفت بيانات من مكتب الجمارك السويسري أن واردات الذهب من روسيا تراجعت إلَّى 284 كيلوجرامًا فِيْ يونيو من 3089 كيلوجرامًا فِيْ مايو، وهُو أقل من ثلاثة أطنان مستوردة خلال مايو.

يأتي ذلك فِيْ وقت قررت فِيْه بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان حظر استيراد الذهب الروسي، فِيْ محاولة لخفض عائدات روسيا لضعف التمويل للحرب على أوكرانيا.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.23٪ لتصل إلَّى 1706.20 دولار للأوقية، بينما استقر السعر الفوري للتسليم عَنّْد 1709.39 دولار للأوقية.

تراجعت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 0.72٪ إلَّى 18.71 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.22٪ عَنّْد 865.15 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.20٪ إلَّى 1879.06 دولارًا.

انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.54٪ إلَّى 106.82 نقطة.