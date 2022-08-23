أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 23 أغسطس / آب 2022، على الرغم من انتعاش “الثمين” عالميا من أدنى مستوى له فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 31830 ألف جنيه (55.84 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 27852 ألف جنيه (48.86 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 23873 ألف جنيه (41.88 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.568 ألف جنيه (32.57 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 989.919 ألف جنيه (1،737).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 222.817 (390.91 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بعد انخفاضها بالقرب من أدنى مستوى لها فِيْ شهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض طفِيْف فِيْ مؤشر الدولار.

توقع كومرتس بنك فِيْ تقريره الصادر يوم الاثنين أن تسجل أسعار الذهب 1800 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي و 1900 دولار للأوقية بنهاية عام 2023.

ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ومؤشرات الخدمات ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية فِيْ الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 028 بالمئة إلَّى 1753.3 دولار للأوقية. كَمْا ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.34٪ إلَّى 1742.14 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل أمس عَنّْد 1727.01 دولارًا، وهُو أدنى مستوى منذ السابع والعشرين من يوليو / تموز.

ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.37٪ إلَّى 19.05 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.5٪ إلَّى 882.79 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.05٪ إلَّى 2023.71 دولارًا للأوقية.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 108.953 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له فِيْ أكثر من شهر أمس.