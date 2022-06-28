أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 28 يونيو 2022.. تراجع ملحوظ

انخفض متوسط ​​سعر الذهب، اليوم، فِيْ السودان، مساء تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الرغم من ارتفاع “الثمين” عالميا وسط مخاوف من الركود.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 26743 ألف جنيه (58.58 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 23400 ألف جنيه (51.26 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 20.057 ألف جنيه (43.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15600 ألف جنيه (34.17 دولارًا).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 831.694 ألف جنيه (1822 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 187.202 ألف جنيه (410.08 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بالتزامن مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فِيْ ظل تحذيرات من احتمال حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق أي تطورات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع. لاستيراد المعدن النفِيْس من روسيا.

حذر اقتصاديون من وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s يوم الاثنين من أن استمرار السياسة العدوانية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يزيد من فرص حدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة العام المقبل، حيث يكافح التضخم المتسارع عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21٪ إلَّى 1828.80 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30٪ إلَّى 1828.17 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم يوليو بنسبة 0.55٪ عَنّْد 21.28 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.37٪ عَنّْد 911.36 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.32٪ إلَّى 1895.09 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 103.91 نقطة.