أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. تراجع هامشي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية، الثلاثاء 30 أغسطس 2022، مع انخفاض طفِيْف للمعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 32160 ألف جنيه (55.69 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 28.140 ألف جنيه (48.73 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24120 ألف جنيه (41.77 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.760 ألف جنيه (32.48 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو مليون جنيه (1،732) دولار.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 225.122 ألف جنيه (389.83 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة تداول اليوم، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

لا يزال المستثمرون يركزون على تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، والذي من المقرر أن يظهر حالة سوق العمل فِيْ ضوء رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي المستمر لسعر الفائدة.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بشكل طفِيْف بنسبة 0.11٪ إلَّى 1747.7 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري بشكل طفِيْف بنسبة 0.14٪ إلَّى 1734.69 دولار للأوقية.

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.19٪ إلَّى 18.64 دولارًا للأوقية، بينما استقر السعر الفوري لتسليم البلاتين عَنّْد 866.82 دولارًا للأوقية، واستقر السعر الفوري للبلاديوم عَنّْد 2147.25 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.33٪ إلَّى 108479 نقطة.