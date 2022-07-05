أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 5 يوليو 2022.. هبوط بالأسواق

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، وسط استقرار عقود الذهب العالمية مع صعود الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 26236 ألف جنيه (57.47 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا نحو 22957 ألف جنيه (50.29 دولار).

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 19677 ألف جنيه (43.11 دولارًا)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15304 ألف جنيه (33.53 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 815.943 ألف جنيه (1787 دولار).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 183.657 ألف جنيه (402.32 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت العقود الآجلة للذهب خلال جلسة التداول اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمان، مدعومًا بتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي خلال اجتماع يوليو.

يخطط البنك المركزي فِيْ زيمبابوي لبيع العملات الذهبية للشعب اعتبارًا من 25 يوليو بهدف استقرار سعر الصرف المتدهُور فِيْ البلاد وتقديم بديل للدولار الأمريكي الذي تشتد الحاجة إليه.

فِيْ غضون ذلك، تخطط الحكومة الأسترالية لحظر واردات الذهب الروسي، لتنضم إلَّى كندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فِيْ خطوة تهدف إلَّى الحد من مصادر التمويل الروسية خلال غزوها لأوكرانيا.

استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عَنّْد 1803.60 دولار للأوقية، الساعة 1113 صباحًا بتوقيت جرينتش، بينما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.24٪ إلَّى 1803.62 دولارًا للأوقية.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة تسليم سبتمبر 1.06٪ إلَّى 19.87 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.81٪ إلَّى 869.56 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم 0.21٪ إلَّى 1918.35 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.52٪ إلَّى 105.69 نقطة.