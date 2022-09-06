أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رغم صعود “النفِيْس” عالميا مع تصاعد مخاوف التضخم.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 32.032 ألف جنيه (54.99 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 28.028 ألف جنيه (48.12 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى 24.024 ألف جنيه (41.24 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18685 ألف جنيه (32.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 996188 ألف جنيه (1.710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 224.228 (384.94 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، مدعومة باستقرار الدولار وشراء الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي وتوقعات بتسارع التضخم العالمي على خلفِيْة ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع ذلك، يواجه المعدن النفِيْس بعض الضغوط، حيث ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مع تزايد التوقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ قراره المقبل يوم الخميس.

من ناحية أخرى، تحرك بنك الشعب الصيني فِيْ الاتجاه المعاكس، حيث خفض مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، وأعلنت الحكومة الصينية عَنّْ إجراءات تحفِيْزية جديدة، فِيْ خطوات تهدف إلَّى دعم الاقتصاد.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.24٪ إلَّى 1726.90 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27٪ إلَّى 1714.88 دولارًا للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 2.29٪ إلَّى 18.29 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.61٪ عَنّْد 850.94 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.40٪ إلَّى 2061.62 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 109.65 نقطة.