أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الجمعة 1 يوليو 2022.. السوق ينهار

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 1 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا أمام الدولار.

وبلغ احتياطي الذهب فِيْ السودان، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن، 1،550 طناً، فِيْما دعت شركة الثروة المعدنية مؤخراً إلَّى ضرورة بناء احتياطي كافٍ من الذهب لـ “اليوم الأسود”، بحسب مدير الشركة. مبارك أردول.

وقال المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد الناير، فِيْ تصريحات صحفِيْة لوسائل إعلام محلية، إن خروج السودان من تصنيف احتياطي الذهب العربي أمر مؤسف، خاصة أنه كان ينتج ما بين 90 و 100 طن سنويا.

وأضاف “إذا كان السودان قادرًا على إنتاج 50٪ من هذه الكَمْية لمدة عام، لكانت الدولة العربية الثامنة أو التاسعة، فكَيْفَ ستحتفظ بكل الإنتاج لمدة عام كامل الدولة الثالثة أو الرابعة “.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان إلَّى مستوى 26.548 ألف جنيه (58.15 دولار) مقابل 26608 ألف جنيه (58.29 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى 19.911 ألف جنيه (43.62 دولار) مقابل 19956 ألف جنيه (43.72 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة. فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.486 ألف جنيه (33.92 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 13274 ألف جنيه (29.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات مساء الجمعة إلَّى 23.230 ألف جنيه (50.89 دولار) مقارنة بـ 23.282 ألف جنيه (51 دولارا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 85929 ألف جنيه (1809 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 185837 ألف جنيه (407.09 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، ويتجه المعدن الثمين إلَّى خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار إلَّى خفض جاذبيته.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار. كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

سعر الفضة اليوم

ومن بين أسعار المعادن النفِيْسة غير الذهب، تراجعت عقود الفضة خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.07٪، وسجلت نحو 19.860 دولار للأوقية، وانخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.56٪، وسجلت نحو 1888.00 دولار للأوقية.

كَمْا انخفضت عقود المعادن البلاتينية بنسبة 2.51٪ وسجلت حوالي 872.60 دولار للأوقية.