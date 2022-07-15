أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الجمعة 15 يوليو 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان، الجمعة 15 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية اليوم، إلَّى 25.017 ألف جنيه (54.80 دولار)، مقابل 25.123 ألف جنيه فِيْ إغلاق أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى مستوى 18.763 ألف جنيه (41.10 دولار).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14593 ألف جنيه (31.97 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 12.508 ألف جنيه (27.40 دولار)، بحسب ما أفاد. منصة سعر الذهب اليوم والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 21890 ألف جنيه (47.95 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 778،024 ألف جنيه (1704 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 175122 ألف جنيه (383.61 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وبقيت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

أما المعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا نحو 6.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.