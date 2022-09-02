أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الجمعة 2 سبتمبر 2022.. صعود جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية، الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 31.911 ألف جنيه (55.11 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 27923 ألف جنيه (48.35 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 23934 ألف جنيه (41.44 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.615 ألف جنيه (32.23 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 992.433 ألف جنيه (1.719 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 223.383 ألف جنيه (386.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.