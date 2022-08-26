أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الجمعة 26 أغسطس 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان فِيْ تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات الصباحية، إلَّى نحو 32649 ألف جنيه (56.49 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 28.568 ألف جنيه (49.43 دولار) من 28619 ألف جنيه (48.82 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24487 ألف جنيه (42.36 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19045 ألف جنيه (32.95 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات الصباحية إلَّى نحو 1.015 مليون جنيه (1757 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 228.546 (395.41 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة فِيْ اتجاه أفقي، تحسبا لخطاب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول فِيْ مؤتمر الاحتياطي الفِيْدرالي، بمشاركة كبار مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

وبلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 1756.7 دولار للأوقية، بانخفاض 0.11٪، وهُو انخفاض سبقه ارتفاع بنسبة 0.12٪ فِيْ بداية الجلسة.

اختبر الذهب أمس الخميس أعلى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 1765 دولارًا للأوقية حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بشكل فعال فِيْ التعافِيْ الأخير للذهب، والذي انخفض إلَّى ما دون 1730 دولارًا الأسبوع الماضي.

فِيْ وقت لاحق من اليوم، سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي باول عرضًا تقديميًا، وسيكون أبرز خطاب، والذي من المتوقع أن يؤكد استمرار البنك المركزي فِيْ العمل بشكل حاسم لخفض التضخم، إشارات حول معدل الزيادة فِيْ أسعار الفائدة.

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يمتنع باول عَنّْ إعطاء سعر مباشر، فإن الأسواق ستحلل الرسائل التي سيقدمها حول كَيْفَِيْة نظر البنك إلَّى مخاطر النمو وما إذا كان ذلك سيسمح بخفض سعر الفائدة.

وبعد أن انخفض الذهب من 1814 دولارًا فِيْ بداية يوليو الماضي، إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1728 دولارًا لهذا الشهر ؛ عاد السعر يوم أمس الخميس، واقترب من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم عَنّْد 1767 دولار.