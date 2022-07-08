أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الجمعة 8 يوليو 2022.. صعود مستمر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 8 يوليو 2022، مدعومة بصعود عقود الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 25.680 ألف جنيه (56.25 دولار) مقابل 25557 ألف جنيه بنهاية أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا نحو 22.470 ألف جنيه (49.22 دولار) مقابل 22.363 ألف جنيه بنهاية تعاملات الخميس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 19260 ألف جنيه (42.19 دولار) مقابل 19168 ألف جنيه بنهاية أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ أسعار الذهب. .

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية مساء اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.980 ألف جنيه (32.82 دولار) مقابل 14908 ألف جنيه بنهاية تعاملات الخميس.

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية الى نحو 798.646 الف جنيه (1750 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب مساء اليوم فِيْ السودان نحو 179.764 ألف جنيه (393.79 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.