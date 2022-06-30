أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الخميس 30 يونيو 2022.. تراجع مستمر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022، على الرغم من استقرار “الثمين” عالمياً وسط ترقب لأسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان إلَّى 26608 ألف جنيه (58.29 دولار) مقابل 26683 ألف جنيه (58.45 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. متخصصون فِيْ أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى 19956 ألف جنيه (43.72 دولار) مقارنة بـ 20.012 ألف جنيه (43.84 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.521 ألف جنيه (34.00 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 13304 ألف جنيه (29.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان إلَّى مستوى 23282 ألف جنيه (51 دولاراً) مقابل 23348 ألف جنيه (51.15 دولاراً) بنهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 827500 ألف جنيه (1813 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 186.258 ألف جنيه (408.01 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية. تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلَّى 20.80 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عَنّْد 917.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.9٪ إلَّى 179.88 دولارًا.