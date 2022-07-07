أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان الخميس 7 يوليو 2022.. عودة المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات مساء الخميس 7 يوليو 2022، بدعم من ارتفاع عقود الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 25.599 ألف جنيه (56.08 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا نحو 22400 ألف جنيه (49.07 دولار).

كَمْا ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 19200 ألف جنيه (42.06 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية مساء اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 14933 ألف جنيه (32.71 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 796.142 ألف جنيه (1744 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب فِيْ السودان مساء اليوم نحو 179.2 ألف جنيه (392.55).

أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بشكل طفِيْف، وقام بعض المستثمرين بالشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هُوت الأسعار دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلَّى 1742.63 دولار للأوقية بحلول 1057 بتوقيت جرينتش.

انخفض المعدن النفِيْس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي، للسيطرة على التضخم المفرط، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تولد عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (فِيْ الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلَّى السوق”.

“يحصل الذهب أيضًا على بعض الدعم من التصحيح فِيْ الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفِيْف فِيْ عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.”

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما اقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عاما فِيْ الجلسة السابقة.

أسعار المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ العقود الفورية 0.8 بالمئة إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلَّى 870.95 دولارًا، وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلَّى 1960.36 دولارًا.