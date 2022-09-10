أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 10 سبتمبر 2022.. عودة للتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات يوم السبت 10 سبتمبر 2022 رغم تسجيل “الثمين” العالمي أول زيادة أسبوعية فِيْ شهر.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 31821 ألف جنيه (55.24 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 27844 ألف جنيه (48.34 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى 23866 ألف جنيه (41.43 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.562 ألف جنيه (32.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 989.626 ألف جنيه (1718 دولارًا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 222،751 ألف جنيه (386.72 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، قلصت أسعار الذهب مكاسبها عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع ضعف الدولار وتوقع آفاق السياسة النقدية فِيْ الولايات المتحدة.

فشل المعدن الثمين فِيْ الحفاظ على مكاسبه التي تجاوزت 1٪ خلال تداولات الجمعة، بعد تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية.

قال عضو مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي كريستوفر والر إنه يتوقع ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وقال رئيس بنك سانت لويس الفِيْدرالي جيمس بولارد إنه أصبح أكثر دعمًا للزيادة الثالثة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول أن البنك ملتزم بجهُوده لوقف تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة، مشيرًا إلَّى الحاجة المستمرة لاتخاذ إجراءات قوية وسريعة بشأن السياسة النقدية.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪ أو 8.40 دولار لتصل إلَّى 1728.60 دولار للأوقية عَنّْد التسوية، بعد أن وصلت إلَّى 1740 دولارًا فِيْ التعاملات فِيْ وقت سابق.

وفِيْ مجمل تداولات الأسبوع الماضي، ارتفعت عقود المعادن الثمينة بنسبة 0.3٪، وهِيْ أول زيادة أسبوعية خلال شهر.