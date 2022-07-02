أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 2 يوليو 2022.. تحرك الطلب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية ليوم السبت 2 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل المعدن الثمين العالمي خسائر أسبوعية بلغت 1.6 فِيْ المائة.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 26627 ألف جنيه (58.33 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ التعاملات المسائية اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 23.299 ألف جنيه (51.04 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 19.971 ألف جنيه (43.75 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.532 ألف جنيه (34.02 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم فى السودان

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 828.098 ألف جنيه (1814 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 186.393 ألف جنيه (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، خفضت أسعار الذهب خسائرها عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، بعد البيانات الاقتصادية فِيْ الولايات المتحدة ومع استمرار توقع التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

نجح المعدن الثمين فِيْ تقليص معظم خسائره التي سجلها فِيْ وقت سابق من جلسة تداول يوم الجمعة، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أقل من 3٪، لكنه تأثر بالأداء القوي للعملة الأمريكية.

وكشفت بيانات من معهد التوريد الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 53 نقطة فِيْ يونيو الماضي، مقابل 56.1 نقطة فِيْ الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له فِيْ عامين.

شهد الذهب أسوأ أداء فصلي منذ أوائل عام 2022 وانخفض بنسبة 7.7٪، مع استقرار الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن، مما جعل المعدن النفِيْس أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة مع الزيادات المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3٪ أو 5.80 دولار أمريكي إلَّى 1801.50 دولار أمريكي للأوقية عَنّْد التسوية، مقلصة خسائرها التي بلغت 1783 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة للمعدن النفِيْس تراجعا بنحو 1.6 بالمئة فِيْ إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.

كَمْا انخفض سعر الفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 3.4٪ أو 68 سنتًا إلَّى 19.667 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.