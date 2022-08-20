أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 20 أغسطس 2022.. صعود حذر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ السودان اليوم السبت 20 أغسطس 2022، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

وتتوقف أسواق الذهب العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 32.020 ألف جنيه (56.23 دولار) مقابل 32.019 ألف جنيه فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب سعر الذهب اليوم. منصة لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 28.019 ألف جنيه (49.20 دولار) مقابل 28.017 ألف جنيه بنهاية تعاملات الجمعة.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24.016 ألف جنيه (42.17 دولار) مقابل 24014 ألف جنيه بنهاية تعاملات الجمعة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18679 ألف جنيه (32.80 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 995.834 ألف جنيه (1749 دولار)، فِيْما بلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) 224.148 ألف جنيه (393.59 دولار). ).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الجمعة، نهاية أسبوع التداول، لتسجل أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، متراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.