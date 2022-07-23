أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 23 يوليو 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان، السبت 23 يوليو 2022، وسط ترقب الأسواق لتطورات الوضع السياسي.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان إلَّى 25369 ألف جنيه (55.57 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 22198 ألف جنيه (48.63 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى 19027 ألف جنيه (41.68 دولار)، وفق منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.799 ألف جنيه (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات الصباحية إلَّى نحو 788.975 ألف جنيه (1.728 دولار).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان نحو 177.587 ألف جنيه (389.02 دولار).

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان “حميدتي” أن بلاده تمر بأخطر الأزمات فِيْ تاريخها.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن البلاد تمر بأزمات هِيْ الأخطر فِيْ تاريخها، وتفرض على الجميع وقفة للذات والمسئولية.

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.