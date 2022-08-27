أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 27 أغسطس 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان يوم السبت 27 أغسطس 2022 تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

تشهد الأسواق العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، فِيْ التعاملات المسائية، إلَّى 32.368 ألف جنيه (55.95 دولار)، مقابل 32.357 ألف جنيه فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم. لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 فِيْ السودان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 28323 ألف جنيه (48.96 دولار) مقابل 28313 ألف جنيه بنهاية تعاملات الجمعة.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السودان إلَّى نحو 24.277 ألف جنيه (41.96 دولار) مقابل 24268 ألف جنيه بنهاية تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 188882 ألف جنيه (32.64 دولارًا) مقابل 18.875 ألف جنيه بنهاية تعاملات أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 1.006 مليون جنيه (1740 دولار)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات من عيار 21) 226.584 (391.67 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، مع ارتفاع عائد الدولار والخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي يقيم فِيْه المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول، فِيْ اجتماع لرئيس البنوك المركزية، والذي قد يوفر إرشادات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.7٪ تعادل 13.1 دولار خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 26 أغسطس 2022.