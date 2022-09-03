أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان السبت 3 سبتمبر 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السودان مساء السبت 3 سبتمبر 2022 تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب عالميا.

تشهد الأسواق العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ السودان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 31791 ألف جنيه (55.10 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السودان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 27818 ألف جنيه (48.21 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السودان إلَّى 23843 ألف جنيه (41.32 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18545 ألف جنيه (32.14 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ السودان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المسائية نحو 988.690 ألف جنيه (1.714).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السودان (8 جرامات عيار 21) نحو 222.540 ألف جنيه (385.68 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، مع خسارة ما يقرب من 1.5٪.

يأتي هذا بعد أن عززت البيانات التي تشير إلَّى مرونة الاقتصاد الأمريكي احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.

تم تداول أسعار الذهب فِيْ نهاية الأسبوع يوم الجمعة بالتداول حول المستوى الرئيسي 1700 دولار، وسط الإعلان عَنّْ بيانات التوظيف الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة.