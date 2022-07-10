أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الأحد 10 يوليو 2022.. هدوء فِيْ الأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 10 تموز 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعادن الثمينة.

والأسواق العالمية فِيْ إجازة أسبوعية الأمس والسبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق نحو 81.453 ألف دينار (56.06 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات مساء الأحد نحو 61،091 ألف دينار (42.05 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.515 ألف دينار (32.70 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 40727 ألف دينار (28.03 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 71.273 ألف دينار (49.06 دولار)، خلال التعاملات المسائية.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.533 مليون دينار (1744 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 570.186 ألف جنيه (392.46 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع) مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، وحافظ على الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.