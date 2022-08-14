أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الأحد 14 أغسطس 2022.. استقرار جماعي

استقرت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم الأحد 14 آب 2022، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع لأسواق الذهب العالمية.

وتتوقف أسواق الذهب العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، عَنّْد 84.736 ألف دينار (58.04 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 74146 ألف دينار (50.78 دولار).

استقر غرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ العراق عَنّْد 63.553 ألف دينار (43.53 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 49430 ألف دينار (33.86 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.635 مليون دينار (1805 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 593.169 الف دينار (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.