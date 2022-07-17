أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الأحد 17 يوليو 2022.. تراجع الطلب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 17 تموز 2022 وسط تراجع ملحوظ فِيْ الطلب على الشراء.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 80.101 ألف دينار (54.97 دولار)، وهِيْ نفس أسعار إغلاق أمس.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 70.090 ألف دينار (48.10 دولار) مسجلا نفس السعر فِيْ ختام تعاملات السبت.

بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق عَنّْد 60.077 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.726 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، نحو 2.491 مليون دينار (1.710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 560.722 الف دينار (384.81 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع.