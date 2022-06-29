أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الأربعاء 29 يونيو 2022.. تحرك “معاكس”

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق مساء الأربعاء 29 حزيران / يونيو 2022، رغم عودة “النفِيْس” إلَّى مسار الصعود عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق إلَّى مستوى 85300 ألف دينار (58.48 دولار)، خلال التعاملات المسائية من اليوم الأربعاء، بحسب منصة “gold-price-today.com” لرصد الذهب. الأسعار.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق إلَّى مستوى 63.976 ألف دينار (43.86 دولار)، بحسب المؤشرات اللحظية لأسعار الذهب فِيْ السوق العراقية.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 49.758 ألف دينار (34.11 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 42650 ألف دينار (29.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 74.639 ألف دينار (51.17 دولار)، بحسب بيانات من متاجر الصاغة، مع العلم أن السعر لا يشمل قيمة صنعة أو ضريبة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.653 مليون دينار (1819 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 597.111 ألف دينار (409.34 دولار)، مشيراً إلَّى أن الجنيه الذهب يعادل 8 جرامات عيار 21. قيراط.

اسعار الذهب اليوم عالميا

انتعشت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدفوعة بانخفاض طفِيْف فِيْ العوائد، مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة فِيْ التأثير على جاذبيتها كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلَّى 1826.98 دولار للأوقية بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتديا من أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 1811.70 دولار الذي لامسه فِيْ وقت سابق من الجلسة.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1826.60 دولار.

تراجعت أسواق الأسْهُمْ العالمية وانخفضت عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من أن يدفع صناع السياسة النقدية اقتصاداتهم إلَّى الركود فِيْ جهُودهم لكبح التضخم.

قال محللون إن الذهب قد تتبع معَنّْويات ضعيفة فِيْ أسواق السلع الأوسع بالإضافة إلَّى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.7 فِيْ المائة إلَّى 20.99 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 2.8 فِيْ المائة إلَّى 935.27 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 5.3 فِيْ المائة إلَّى 1972.76 دولارًا.