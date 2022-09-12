أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الإثنين 12 سبتمبر 2022.. عودة للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود سهم “النفِيْس” عالميا، بدعم من البيانات الأمريكية.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 81303 ألف دينار (55.69 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 71.142 ألف دينار (48.73 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ العراق إلَّى 60978 ألف دينار (41.77 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 47427 ألف دينار (32.49 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ العراق

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.529 مليون دينار (1.732) دولار.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 569.137 الف دينار (389.87 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، متزامنة مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات التضخم وتأثيرها على قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي القادم.

ينصب تركيز السوق على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يتباطأ إلَّى 8.1٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، من 8.5٪ فِيْ يوليو.

أنهى مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الجمعة فترة التعليقات العامة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك الأسبوع المقبل، مع دعوات لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من أجل مكافحة ارتفاع التضخم ودفعه نحو هدف 2٪.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.45٪ إلَّى 1736.10 دولارًا للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1724.19 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.67٪ إلَّى 19.08 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 1.23٪ إلَّى 891.86 دولارًا، بينما استقر سعر البلاديوم عَنّْد 2173.08 دولارًا.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.93٪ إلَّى 107.96 نقطة.