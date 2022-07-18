أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الإثنين 18 يوليو 2022.. صعود كبير

قفزت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 80617 ألف دينار (54.97 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 70.541 ألف دينار (48.10 دولار).

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ العراق اليوم 60.464 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 47.026 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

سجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.501 مليون دينار (1.718 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء، فِيْ حين تراجع المستثمرون عَنّْ توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل.

وزاد سعر الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلَّى 1719.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له فِيْ نحو عام الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1714.30 دولار.