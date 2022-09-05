أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تحرك ضعيف

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات الاثنين 5 سبتمبر 2022، تزامنا مع استقرار المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ العراق اليوم الاثنين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلَّى مستوى 80.460 ألف دينار (55.11 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق نحو 60.346 ألف دينار (41.33 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب بشكل يومي.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.935 ألف دينار (32.15 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 40230 ألف دينار (27.55 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 70.404 ألف دينار (48.22 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.502 مليون دينار (1714 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 563.231 ألف دينار (385.77) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن سجلت الجلسة السابقة أفضل أداء لها فِيْ شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي زيادة فِيْ البطالة فِيْ أغسطس، مشيرًا إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. .

واستقر سعر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1710.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1719.70 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين يعملون أكثر من المتوقع فِيْ أغسطس، لكن نمو الأجور الطفِيْف وارتفاع معدل البطالة إلَّى 3.7٪ يشير إلَّى أن سوق العمل بدأ فِيْ الانخفاض.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ سيتي إندكس “مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي خلال ما يزيد قليلاً عَنّْ أسبوعين، يتطلع التجار إلَّى تلقي أي تعليقات من أعضاء الاحتياطي الفِيْدرالي”.