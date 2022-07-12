أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الثلاثاء 12 يوليو 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 12 تموز / يوليو 2022، تزامنا مع استقرار المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق نحو 81920 ألف دينار (56.72 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات مساء الأحد نحو 61.441 ألف دينار (41.79 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.787 ألف دينار (32.51 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 40960 ألف دينار (27.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، خلال التعاملات المسائية، نحو 71.681 ألف دينار (48.76 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.547 مليون دينار (1733 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 573.451 ألف جنيه (390.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.