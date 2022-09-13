أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات الثلاثاء 13 أيلول 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 79.974 ألف دينار (54.82 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 69.979 ألف دينار (47.97 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق إلَّى 59982 ألف دينار (41.11 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 46652 ألف دينار (31.98 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ العراق

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.487 مليون دينار (1،705 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 559.834 ألف دينار (383.73 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عَنّْ أدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي فِيْ وقت لاحق اليوم، مع التوقعات بأن يتباطأ للشهر الثاني على التوالي إلَّى 8.1٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس.

حذر الملياردير إيلون ماسك فِيْ تغريدة يوم الجمعة الماضي من زيادة شديدة فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مما قد يؤدي إلَّى الانكَمْاش، تماشيا مع تحذيرات مماثلة من المستثمر الأمريكي كاثي وود الأسبوع الماضي.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.36٪ إلَّى 1734.20 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عَنّْد 1724.17 دولارًا للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.82 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم للتسليم الفوري بنسبة 2.76٪ إلَّى 2201.82 دولارًا، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.26٪ عَنّْد 909.34 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.22٪ إلَّى 108.07 نقطة.