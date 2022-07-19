أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الثلاثاء 19 يوليو 2022.. خسائر محدودة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، وسط ركود فِيْ أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 80.287 ألف دينار (54.97 دولار).

انخفض غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 70251 ألف دينار (48.10 دولار).

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ العراق اليوم 60.214 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.026 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

سجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.491 مليون دينار (1.718 دولار).

أسعار الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، لكن الأسعار عالقة فِيْ نطاق ضيق حيث امتنع المستثمرون عَنّْ القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية.

واستقر الذهب فِيْ التعاملات الفورية عَنّْد 1708.35 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلَّى 1704.80 دولار.