أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رغم صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ العراق اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلَّى مستوى 80.146 ألف دينار (54.95 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ العراق اليوم نحو 60110 ألف دينار (41.21 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب بشكل يومي.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 46.752 ألف دينار (32.05 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 40.073 ألف دينار (27.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 70129 ألف دينار (48.08 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.492 مليون دينار (1709 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 561.035 ألف دينار (384.65 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث شجع توقف ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة فِيْ أوروبا بعض المستثمرين على شراء المعدن كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1718.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الأسعار فِيْ وقت سابق بنحو 1٪ إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوع.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ إلَّى 1729.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن ببعيد عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما والذي وصل إليه فِيْ الجلسة السابقة.

أدى الإغلاق غير المحدود لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1، خط الإمداد الرئيسي إلَّى أوروبا، إلَّى زيادة المخاوف من حدوث ركود فِيْ المنطقة، حيث أضر ارتفاع أسعار الطاقة بالمستهلكين.

أظهر مسح يوم الاثنين أيضًا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد حالة ركود مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة والتوقعات المتشائمة.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا وتعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، قفزت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.1٪ إلَّى 18.36 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7٪ إلَّى 851.25 دولارًا، وزاد البلاديوم 1.6٪ إلَّى 2065.96 دولارًا.