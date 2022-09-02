أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الجمعة 2 سبتمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود سهم “النفِيْس” عالميا مقابل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات ليلة الجمعة، ليصل إلَّى مستوى 80.448 ألف دينار (55.11 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق إلَّى مستوى 60337 ألف دينار (41.33 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب بشكل يومي.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.928 ألف دينار (32.15 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 40.224 ألف دينار (27.55 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 70.394 ألف دينار (48.22 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.501 مليون دينار (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 563.148 ألف دينار (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.