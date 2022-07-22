أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الجمعة 22 يوليو 2022.. صعود مسائي

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ العراق خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 تموز / يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

بلغ غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 81.005 ألف دينار (55.46 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 70.881 ألف دينار (48.53 دولار).

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ العراق اليوم 60754 ألف دينار (41.59 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 47253 ألف دينار (32.35 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.519 مليون دينار (1725 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 567.046 ألف دينار (388.21 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد استقرت الفضة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.