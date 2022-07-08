أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق الجمعة 8 يوليو 2022.. زيادة طفِيْفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ العراق خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 8 تموز / يوليو 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا أمام الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات مساء الجمعة، إلَّى مستوى 81.808 ألف دينار (56.08 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ العراق خلال تعاملات مساء الجمعة 61.357.000 دينار (42.06 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 47722 ألف دينار (32.71 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 40904 ألف دينار (28.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ العراق (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 71.584.000 دينار (49.07 دولار)، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ العراق نحو 2.544 مليون دينار (1744 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ العراق (8 جرامات عيار 21) نحو 572.673 ألف جنيه (392.55 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.